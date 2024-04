Caltanissetta. Gaspare Goto (Uil Pa): “Incidente di Suviana senza precedenti con Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire in condizioni proibitive”

CALTANISSETTA. “ E’ un vero e proprio bollettino di guerra quello dei morti sul lavoro non degno di un paese civile” commenta così il grave incidente di Suviana il Segretario Provinciale UIL PA Vigili del Fuoco Caltanissetta Gaspare Goto.

“Un incidente senza precedenti e ancora una volta i Vigili del Fuoco sono chiamati ad intervenire in condizioni proibitive in mezzo a fuoco, acqua e macerie mettendo a rischio la propria vita. Un dispiegamento di forze che non deve ingannare, perché di propaganda se ne fa tanta, ma alla fine il sistema si regge sulla base del nostro spirito di sacrificio e di abnegazione, pronti a lasciare in qualsiasi momento le nostre famiglie per andare laddove c’è bisogno del nostro intervento, perfettamente consapevoli che la carenza di uomini, mezzi ed attrezzature può mettere a grave rischio l’incolumità nostra e di chi andiamo a soccorrere”.

Gaspare Goto, il cui pensiero va a tutte le vittime di questa immane tragedia ha infine ribadito: “ In questo momento ci uniamo al cordoglio per la sciagura che ha colpito queste famiglie che salutano i propri cari al mattino per non vederli rientrare la sera e non chiamateli incidenti perché come ribadito dal Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri, quando non ci sono interventi sulla sicurezza dei lavoratori, si tratta di omicidi”.