Caltanissetta, decentramento policlinico. Giovanna Candura: “Per il territorio sarà un volano di crescita”

È di questa mattina la notizia che vede protagonista Caltanissetta, luogo scelto e con i requisiti giusti per accogliere il quarto policlinico della Sicilia. Firmato l’accordo con la Regione Siciliana e l’Università degli studi di Palermo, pubblicato due giorni fa su La Gazzetta Ufficiale.

E dalla voce della prof.ssa Giovanna Candura, Riprendiamo il cammino, arrivano parole di soddisfazione e di compiacimento: “Oggi a Caltanissetta inizia a prendere davvero corpo il policlinico universitario. La città nissena ha tutte le carte in regola per poterlo ospitare.”

I ringraziamenti della prof.ssa Candura vanno al presidente della Regione Schifani, all’on. Michele Mancuso e al presidente del Consorzio Walter Tesauro che hanno portato un risultato che il territorio meritava.

Continua: “Era un’attesa che doveva essere soddisfatta e che sarà un volano di crescita per il territorio e non andrà in conflitto con chi attualmente svolge l’operato al Sant’Elia.”