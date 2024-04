Caltanissetta, convention presentazione liste a sostegno Tesauro: centrodestra unito e compatto. Il candidato Sindaco: “Siamo tutti primi cittadini”

Grande entusiasmo e forte partecipazione per la presentazione delle sette liste a sostegno della candidatura di Walter Tesauro a sindaco di Caltanissetta per le elezioni amministrative 2024.

Un’occasione che ha visto la presenza di tutto il centro-destra a un unico tavolo, unito e compatto, e che vede anche il supporto del governo regionale e nazionale.

Ad aprire la rosa dei relatori, moderata dall’onorevole Michele Mancuso, la prof.ssa Giovanna Candura, Riprendiamo il cammino: “È stato fatto un lavoro sapiente e la realtà che stiamo vivendo porterà il candidato sindaco a governare il palazzo del Carmine. Caltanissetta può ripartire, ha le ali per volare.”

A sostegno delle sue parole quelle della dott.ssa Angela Cocita in rappresentanza della Democrazia Cristiana che “scende in campo al fianco di Tesauro perché bisogna credere nella politica del fare e non del dire”.

Caltanissetta è una città dalle grandi potenzialità e per la quale bisogna creare la condizione affinché "possa diventare luogo di destinazione di arrivo" così come ha affermato l'avv. Massimo dell'Utri, segretario regionale Noi Moderati. Parole confermate dall'intervento di Anastasio Carrà, vice segretario regionale della Lega.



















“Abbandonare gli individualismi, rifiutare i personalismi e lavorare in sinergia per presentare un’offerta politica efficace ed efficiente – ha aggiunto l’on. Giuseppe Catania, di FDI, aggiungendo che proprio in questi giorni il governo è impegnato nella costruzione del piano programmatico sul fondo di sviluppo e coesione dove i 6,8 miliardi che verranno investisti nell’isola serviranno a ridurre il gap infrastrutturale che la Regione Sicilia manifesta rispetto agli altri territori.

Non sono mancati i saluti del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani rappresentati dal dott. Marcello Caruso, segretario regionale Forza Italia, il quale ha dichiarato che la città di Caltanissetta vivrà un nuovo risveglio.

“Bisogna ripristinare la buona politica – ha affermato la sen. Stefania Craxi, presidente commissione Esteri e difesa al Senato della Repubblica –. Quella che sappia parlare a ogni singolo individuo facendo in modo che nessuno rimanga indietro e chiedendo, però, a ciascuno di fare un passo avanti”.

A chiudere la convention, alla quale erano presenti anche il candidato sindaco di Gela Grazia Cosentino e Salvatore Cardinale, ex ministro, il candidato sindaco Walter Tesauro il quale ha puntato l’attenzione sulla valorizzazione del centro storico, portando in esempio l’esperienza amministrativa che lo vede protagonista come presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta e durante la quale, grazie a un lavoro di sinergia con persone che condividono un progetto comune, la città nissena ha visto ampliata l’offerta formativa universitaria. “Dobbiamo essere tutti primi cittadini e investire con un impegno certo e lasciare da parte l’individualismo”.

Valorizzazione del centro storico, attenzione e cura agli anziani, maggiore supporto e tutela per le famiglie dei disabili e al Terzo Settore, attenzionando anche il tema del Dopo di Noi; investire sui giovani e concentrarsi anche sulla desertificazione, facendo in modo che Caltanissetta possa nel tempo divenire luogo per accogliere una recettività alberghiera, caratterizzata anche dall’implementazione di impianti sportivi. Ha continuato l’avv. Tesauro: “Nutro un grande senso di responsabilità verso la nostra Caltanissetta. Bisogna lavorare in maniera sinergica e accogliere idee e proposte, le quali non hanno colore politico. Oggi più che mai è una scelta di campo”.