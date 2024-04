Caltanissetta. Concluse le qualificazioni alle semifinali del XII° Torneo di Risiko

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory di via Rochester si sono concluse le qualificazioni alle semifinali del XII° torneo di Risiko, organizzato dal Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta. Ventiquattro le giocatrici ed i giocatori iscritti.

Dopo cinque turni di gioco si sono qualificati alle semifinali in ordine di classifica i primi sedici giocatori: Andrea Kiswarday ( Plasma), Alessio Sansoni (Bluprofondo71), Alessia Pinzino (Alessia), Manuel Carapezza (Disumanuel), Giulia Gulino (Railgun), Simone Zammuto, Simone Pecoraro (Simpec07), Maria Pia Matraxia (Mpia), Mariella Brucculeri (MaryMojito), Alberto Presti (Gilbux), Marcello Candura, Giorgia Moscarelli ( LaMoss), Michele Cammarata (Michelecamma), Dennis Gelfo, Calogero Ranieri Maira (RnS) e Maurizio Giunta (Risiko 55).

I semifinalisti, divisi in quattro tavoli, si affronteranno stadera lunedì 22 e mercoledì 24: i vincitori dei rispettivi tavoli andranno a comporre il tavolo della finale.

Intanto continuano ad avvicinarsi al RCU di Caltanissetta nuovi giocatori, chi con conoscenza del risiko, chi alle prime armi, chi non conosce il gioco. Pertanto la struttura organizzativa del RCU nisseno ha deciso di dedicare la giornata del martedì ad amichevoli e lezioni di risiko. Chi fosse interessato può presentarsi presso Eclettica Street Factory il martedì alle 20,30.

Continuano i preparativi per il 54° Raduno Nazionale del Sud Italia che è stato assegnato al RCU di Caltanissetta per l’attività svolta, per i risultati ottenuti a livello nazionale e per la capacità di coinvolgere i giovani al gioco del Risiko (il Club nisseno ha l’età media più giovane di tutti i RCU d’Italia). Le giocatrici ed i giocatori, insieme alle loro famiglie, saranno ospitati presso l’Hotel San Michele, dove si giocherà in una sala dedicata, dal 12 al 14 luglio. Il 12 pomeriggio e il 13 mattina saranno le giornate in cui gli ospiti, accompagnati da storici conoscitori, visiteranno il centro della nostra Città. Dal 13 pomeriggio al 14 pomeriggio si giocherà e nel silenzio della sala si sentirà solo il rumore del rotolio dei dadi.