Caltanissetta, “Basta caro acqua”: come firmare la petizione popolare per chiedere costi equi e commisurati

All'interno il decalogo che spiega perché firmare la petizione popolare "Basta caro acqua in Provincia di Caltanissetta"

E’ stata presentata la petizione popolare “Basta caro acqua in Provincia di Caltanissetta!”. Si tratta di una raccolta di firme tra i cittadini per chiedere al Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani “un costo dell’acqua all’ingrosso più equo e commisurato” alle necessità degli italiani.

Tutti coloro i quali vorranno aderire alla petizione popolare, presentata dal Forum siciliano dei movimenti per l’acqua e i beni comuni Sicilia e firmata da Giuseppe Firrone, potranno recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Caltanissetta che si trova in corso Umberto, 132 nei locali adiacenti l’ingresso principale del Comune di Caltanissetta, richiedere i fogli e apporre la propria firma.

“La petizione sarà presetata direttamente al presidente della regione, l’onorevole Renato Schifani per rendere esecutiva la sentenza del TAR i Palermo che sancisce che sono illegittime le delibere di giunta regionale con le quali vengono determinate le tariffazioni applicate da SICILIACQUE s.pa. a livello regionale. Queste tariffazioni penalizza i cittadini dei territori con carenti risorse idriche, come la provincia di Caltanissetta, e li costringe pagare 0,69 cent per ogni mc di acqua all’ingrosso”dichiara Giuseppe Firrone, riferimento del Forum siciliano dei movimenti per l’acquae i beni comuni Sicilia.

E a sostegno di questa raccolta è stato presentato un decalogo di motivazioni nel quale riconoscersi.

Nello specifico:

1) IO FIRMO PERCHÉ… l’acqua è un bene limitato, essenziale e fondamentale per la vita dell’uomo, la cui gestione deve essere realizzata senza finalità di lucro!

2) IO FIRMO PERCHÉ… il costo dell’acqua nella provincia di Caltanissetta è uno dei più elevati in Italia, e non mi piace avere questo non invidiabile primato!

3) IO FIRMO PERCHÉ… il costo dell’acqua praticato dal gestore idrico di sovrambito SICILIACQUE S.p.A. a livello regionale è troppo alto… a 0,69 € al metro cubo è il doppio della media che gli altri cittadini in Italia pagano al loro gestore regionale!

4) IO FIRMO PERCHÉ… sono illegittime le delibere di giunta regionale con le quali vengono determinate le tariffazioni applicate da SICILIACQUE a livello regionale!

5) IO FIRMO PERCHÉ… voglio dimostrare che sono un cittadino informato e non disinteressato a chi e come gestisce un servizio pubblico essenziale per la vita delle nostre comunità come quello dell’acqua, dei rifiuti, della sanità, della scuola!

6) IO FIRMO PERCHÉ… l’impegno della giunta regionale deve essere indirizzato alla riduzione della dispersione idrica che in Sicilia supera il 50% dell’acqua immessa negli acquedotti… e non solo ad aumentare il costo della “materia prima” acqua per compensare il costo di quella che va persa!

7) IO FIRMO PERCHÉ… la gestione del servizio idrico integrato a livello regionale e provinciale sia efficiente, efficace, economico, trasparente, equitario e solidale!

8) IO FIRMO PERCHÉ… sono cosciente che la siccità e la mancanza di acqua è un dato di fatto con il quale avremo sempre più a che fare con il nostro futuro e non ci possiamo permettere gli sprechi che determinano e determinereranno costi sempre più elevati!

9) IO FIRMO PERCHÉ… la tariffa idrica della famiglia della provincia nissena sia equa e sostenibile e possa prevedere una quota fissa ridotta per i consumi minimi!

10) IO FIRMO PERCHÉ… non è la solita inutile petizione online e coscientemente, consapevolmente ed in maniera cartacea dimostro la volontà di metterci “la firma” e la “faccia”!

La petizione popolare potrà essere firmata dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e il lunedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0934 74395 o inviare una mail a ufficio.urp@comune.caltanissetta.it