Caltanissetta. Assegnata dall’Asp al dott. Salvatore Amico la direzione di Medicina e Chirurgia di accettazione ed urgenza

CALTANISSETTA. E’ stato attribuito l’incarico quinquennale di direttore dell’UOC di Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza dei PP.OO riuniti Sant’Elia – Raimondi al dott. Salvatore Amico che si è classificato al primo posto della procedura selettiva pubblica espletata mediante la valutazione comparativa dei curriculum professionali ed il successivo colloquio dei candidati che hanno presentato istanza e che sono stati ammessi alla selezione.

Dopo il conferimento degli incarichi libero – professionali della scorsa settimana a rinforzo dei Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Gela e di Caltanissetta, un’ulteriore azione della Direzione Strategica delinea la mission dell’ASP di Caltanissetta di potenziamento e di riassetto organizzativo della governance delle Strutture Operative cui si articola l’Azienda ed in particolare delle strutture che operano nell’ambito dell’Emergenza-Urgenza che svolgono un ruolo centrale di presa in carico dei pazienti in cui la continuità dell’organizzazione e di coordinamento delle attività e del lavoro dei professionisti in forze alla struttura sono fondamentali per garantire un’assistenza appropriata h 24.

Il Commissario Straordinario Salvatore Ficarra dopo la sottoscrizione del contratto, avvenuta oggi nella Direzione Generale dell’ASP, rivolge un ringraziamento per l’impegno profuso dal Dr. S.Amico nell’ultimo periodo nel quale ha ricoperto l’incarico di sostituzione di Direttore della struttura e gli augura un buon lavoro confidando nell’entusiasmo, nell’energia e nella leadership che deve caratterizzare il nuovo incarico che gli è stato affidato.