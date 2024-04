Caltanissetta, Angelo Scalia “molla” la Petitto e Licata. Si candida a sostegno di Tesauro sindaco

Caltanissetta ormai è in piena campagna elettorale: i candidati a sindaco presentano le loro liste, i candidati al consiglio comunale che ambiscono ad una poltrona nel civico Consesso di Palazzo del Carmine, si muovono attivamente per cercare voti, tutto insomma secondo vecchi canovacci già noti. Nessuna sorpresa. Eppure qualche sorpresa la politica locale la riserva sempre. Questa mattina, erano solo rumors, per cui avremmo usato il condizionale, che salva sempre più o meno il mondo dell’informazione, ma a quest’ora del pomeriggio ne diamo notizia certa. Come avviene nei matrimoni, a volte le storie d’amore finiscono proprio sul più bello, quando si è nella fase iniziale, quando c’è grande entusiasmo.

E’ quello che è successo alla coalizione del candidato a sindaco Petitto proprio nel giorno della conferenza stampa di contestazione all’annuncio di Tesauro dell’accordo tra Unversità di Palermo e Regione per la realizzazione del “Policlinico decentrato” a Caltanissetta. L’ingegnere Angelo Scalia, assieme alla quota rosa la candidata Liboria Zappia presidente del comitato di quartiere Santa Flavia, hanno lasciato la coalizione che supporta la candidata Petitto per sposare il progetto del centro destra con il candidato sindaco Tesauro all’interno della lista “Azzurri per Caltanissetta”. Angelo Scalia, uomo di grande esperienza politica, ricordiamo che già è stato consigliere comunale per ben tre legislature, da indiscrezioni, sembrerebbe che non abbia gradito nelle ultime settimane la logica del “Tutto stabilito per la campagna elettorale, si fa così”, approccio questo che un profilo di esperienza come l’Ing. Scalia possa difficilmente accettare riducendosi ad un “Yes Man”.

Ricordiamo che Scalia assieme a Liboria Zappia, si erano candidati con la lista “Orgoglio Nisseno” di Salvatore Licata, sposandone con entusiasmo valori e percorso politico e di conseguenza condividendo la candidatura a sindaco dell’avvocato Petitto. Probabilmente per la coalizione di Annalisa Petitto sarà un duro colpo a vantaggio del centrodestra considerando che Scalia è un candidato, come si dice in gergo, che “ha i voti e consenso”, avendolo dimostrato nelle precedenti tornate elettorali che lo hanno visto eletto come consigliere comunale. La politica è così, mai “matrimoni” eterni o scontati.