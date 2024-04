Caltanissetta. All’IISS “Manzoni – Juvara” concerto per gli alunni polacchi ospiti del progetto Erasmus

CALTANISSETTA. In questi giorni, all’IISS MANZONI – JUVARA, nell’ambito del Progetto Erasmus Plus KA1 VET, elaborato da Promimpresa, consorzio di cui fa parte anche l ‘IISS Manzoni-Juvara, l’istituto ha accolto 18 alunni e 4 docenti provenienti dalla città di Wysokie, in Polonia. I giovani studenti polacchi sono stati accolti con gioia ed entusiasmo dagli alunni del “Manzoni-Juvara”, che hanno avuto così l’opportunità di mettere in pratica le loro competenze in lingua inglese, quelle relazionali e progettuali alternandosi nelle classi dell’Istituto nisseno e confrontandosi con le discipline economiche, umanistiche e musicali, afferenti ai vari indirizzi di studio: Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo musicale e Liceo artistico.

Un concerto è stato offerto agli ospiti polacchi, dagli studenti del Liceo musicale i quali si sono distinti per le loro performances sempre coinvolgenti e professionali , curati dai docenti dei vari strumenti. I pianisti Giulia Toscano, Alessio Cosentino e Marika Farinella guidati dai proff. Paola Milazzo e Gianluigi Talluto, i chitarristi Federica Tasca, Simone Pignatone e Ismail Ricotta seguiti dal prof. Marco Scivoli, violinisti Antonio Pardo, Chiara Pera, Giusy Leone, Federica Cerenzia e Sabrina Catalano curati dai Proff. Roberta Licalsi e Gaetano Costa e del coro Eutherpe, magistralmente diretto dalla prof. Chiarello Rosa Maria.

Particolarmente coinvolgente l’esecuzione degli studenti siciliani con quelli polacchi del brano “Ciuri ciuri”.