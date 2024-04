Caltanissetta. A Palazzo Moncada incontro tra Giuseppe Trovato e le scuole per discutere di mafia e legalità

CALTANISSETTA. A Palazzo Moncada s’è svolto un incontro con Giuseppe Trovato, un giovane di 26 anni che ha dedicato l’ultimo anno a visitare le scuole siciliane per discutere di diritti, mafia e lotta alla criminalità organizzata.

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato le scuole, ha preso parte anche il sindaco Roberto Gambino che ha inteso condividere un messaggio importante con i ragazzi presenti: è fondamentale avere il coraggio di denunciare sempre.

“La mafia – è stato detto nell’incontro – è un problema che affligge le nostre comunità e non fa parte della nostra identità. È importante riconoscere la sua presenza e combatterla insieme, affinché possiamo costruire un futuro migliore per tutti. Oggi come ieri, no alla mafia e avanti così!”