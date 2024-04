Caltanissetta, 16enne bullizza e minaccia ex: “ti sotterro” e pubblica foto intime

“Ti sotterro”. Sono le parole pronunciate da un sedicenne di di Caltanissetta fermato per minacce e diffusione di immagini sessuali. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri in seguito all’applicazione del codice rosso dopo la denuncia presentata dall’ex fidanzatina di 15 anni. Un’uscita con un paio di amici ha scatenato l’ira del ragazzo che l’avrebbe prima tempestata di telefonate e poi minacciata nonostante la decisione di entrambi di troncare le relazione.

Tremende le parole pronunciate dal minorenne: “Ti sotterro”, “Per me sei morta, ti faro’ vedere le cose peggiori di questo mondo. Non solo chiudo con te, ma ti faccio sprofondare con me promesso”. Ma non si sarebbe fermato qui. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma mentre la ragazzina presentava denuncia, sullo stato di Instagram del sedicenne che a novembre compira’ 17 anni, sono state condivise le immagini della giovane nuda, condivisione avvenuta nella cerchia di “Amici stretti” del profilo social.

Il gip del tribunale dei minorenni, in sede di convalida, ha ha disposto l’obbligo di non allontanarsi di casa la sera e di stare lontano dai luoghi frequentati dalla quindicenne.