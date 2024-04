Calcio Under 19. La Nissa batte 1-0 il Paternò nell’andata dei quarti di finale: la decide Balbo

Nella partita di andata dei quarti di finale della fase regionale del campionato Under 19 è stata la Nissa ad imporsi 1-0 al “Tomaselli” nei confronti del Paternò.

Partita molto combattuta con la Nissa che ha colpito tre pali prima di trovare il gol partita con il suo bomber Balbo. La gara, dopo una prima fase di studio, ha visto l’undici di mister Giacomo Serafini dominare in un lungo e largo con i biancoscudati che hanno colpito addirittura tre pali e si sono visti negare almeno due possibili rigori.

La partita sembrava incanalarsi verso un pareggio a reti bianche, ma nel finale di gara c’ha pensato Simone Balbo in contropiede, su assist di Soukarata a segnare il gol partita di un successo che è arrivato nel finale ma che nel suo complesso è stato meritato.

E ora occhio al match di ritorno in programma a Paternò il prossimo 16 aprile. In quell’occasione, la Nissa dovrà dare il meglio di sè per conquistare la semifinale del campionato regionale Under 19 e confermare quanto di buono fin qui fatto vedere nel corso di questa stagione.