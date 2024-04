Basket maschile serie C. L’Invicta batte gli Stringers Reggio Calabria e conquista i play off

L’Invicta Basket ha battuto 108-77 gli Stringers di Reggio Calabria ed ha pertanto acquisito il diritto a disputare i play off. Una qualificazione ai play off, quella del quintetto di coach Peppe Spena, che premia la bontà di un progetto tecnico al quale, da subito, ha creduto la dirigenza della societò nissena di Basket maschile di serie C.

Al Palacannizzaro un’Invicta irresistibile nel primo e nell’ultimo quarto di gioco, ha battuto una compagine calabrese che, pure era venuta a Caltanissetta con l’obiettivo di rendere la vita difficile alla squadra del presidente Concetto La Malfa.

Nell’occasione Giusti, Railans e Milosavlijevic si sono dimostrati il vero grande motore di una squadra che ha avuto anche in Damiano, Lombardo e Giarrusso altrettante frecce nel proprio arco.

Alla fine pubblico in visibilio per una qualificazione ai play off che, a distanza di una stagione nella quale l’Invicta aveva vinto il titolo regionale assoluto di serie D, costituisce un ulteriore importante traguardo ma anche uno step di crescita complessiva di un gruppo che sta veramente dando tante soddisfazioni al basket nisseno. Nei play off l’Invicta affronterà il Comiso.