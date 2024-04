Attesa per la firma del protocollo di gemellaggio tra le comunità di Gela e Romain Bail

GELA. I sindaci del Comune di Gela, Lucio Greco e di Ouistréham Riva-Bella, Romain Bail (Normandia-Francia) firmeranno domani mattina, 12 aprile, un protocollo di gemellaggio per sancire un rapporto di cooperazione e scambio culturale. Una iniziativa su cui hanno lavorato da anni l’associazione Normandia-Sicilia e l’associazione Lamba Doria.

La Sicilia e la Normandia hanno un passato medievale comune di più di due secoli e hanno vissuto lo scioglimento delle truppe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale, il 10 luglio 1943 per la Sicilia e il 6 giugno 1944 per la Normandia, che tutto li avvicina, e desiderano aprire e scrivere una nuova pagina nel XXI secolo basata sui valori della libertà, l’uguaglianza e la democrazia. La cerimonia si svolgerà in aula consiliare alle 9.Il Sindaco di Ouistréham Riva-Bella, Romain Bail, sarà collegato in videoconferenza.