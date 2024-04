Asp Caltanissetta. Nel Piano per abbattere le liste di attesa anche gli interventi di rimessa a norma delle sale operatori nei presidi minori

Nel Piano Straordinario per abbattere le liste di attesa anche gli interventi di rimessa a norma delle sale operatorie dei presidi ospedalieri minori per ridurre le liste di attesa degli interventi chirurgici.

Dopo il primo sopralluogo eseguito presso il P.O. S. Stefano di Mazzarino, il medesimo sopralluogo è stato disposto anche per il PO suor Cecilia Basarocco di Niscemi, dove i Responsabili dei servizi interni dell’ASP si sono recati, accompagnati dal Responsabile di Presidio Dr. A. Cirrone Cipolla e dal Responsabile del Servizio Coordinamento Sale Operatorie Dr. G. Di Lorenzo.

Sono stati definiti in quella sede gli interventi progettuali e strutturali da eseguire presso le due Sale Operatorie site al piano terra ed al primo piano del nosocomio per ampliare l’offerta sanitaria, mentre continuano ad essere garantiti gli interventi chirurgici a ciclo diurno, ovvero in regime ambulatoriale e di Day Service.