Anziana trovata a letto morta da giorni, marito grave vicino a lei: indagato il figlio

Un’anziana di 91 anni, morta da giorni nel letto, e accanto il marito in condizioni molto gravi e con una gamba in cancrena. E’ la terribile scena che si sono trovati davanti i carabinieri intervenuti in un’abitazione ad Aprica (Sondrio).

A lanciare l’allarme erano stati i vicini, insospettiti dal forte odore che proveniva dall’abitazione. Una volta sul posto i carabinieri hanno trovato in casa il figlio della coppia che ha assicurato che era tutto a posto. I militari hanno chiesto di entrare per controllare e a quel punto hanno fatto la macabra scoperta. L’uomo, che viveva con i genitori, è indagato per abbandono di incapace. Sul corpo dell’anziana sarà effettuata l’autopsia