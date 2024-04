Anziana aggredita tra le mura domestiche dai suoi cinque cani di grossa taglia: amputate le braccia

Una 83enne è stata aggredita all’interno delle mura domestiche dai suoi cinque cani di grossa taglia. È successo a Mortise, in provincia di Padova. I carabinieri, dopo aver raggiunto l’interno dell’appartamento al primo piano dell’edifico e allontanato gli animali, hanno soccorso la donna salvandole la vita.

Trasportata all’ospedale di Padova dal personale del 118, a seguito delle gravi lesioni riportate l’anziana ha subito l’amputazione dell’intero arto superiore destro e dell’avambraccio sinistro. La donna, al momento del provvidenziale intervento dei carabinieri, si trovava a terra prima di sensi.

E’ stata subito ricoverata e al momento è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Gli animali, secondo quanto si è appreso, sarebbero metà di razza amstaff e metà pitbull. Ora i cani sono stati affidati dai medici veterinari alla figlia della donna. (Tgcom 24)