Alunni del Virgilio ed associazioni mussomelesi alla “Fornace” alla giornata su stili di vita positivi

L’Istituto Virgilio Mussomeli, l’associazione Smile for life ed gli Amici dell MTB Mussomeli ,con diversi produttori della zona in sinergia con il zonale Aics del vallone e dei monti sicani parteciperanno alla giornata su stili di vita positivi organizzata dal comitato Provinciale Aics di Agrigento, denominato Suoni Odori e sapori e Arte del Benessere con Aics si svolgerà presso il Centro Commerciale la Fornace, sponsorizzata dal negozio exspert. La ricca giornata si aprirà g 06 Aprile 2024 h 16.00 con l’accoglienza degli istituti Scolastici ad indirizzo alberghiero Gaspare Ambrosini di Favara, Virgilio di Mussomeli, Nicolò Gallo di Agrigento, Pirandello di Bivona ed Euroform di Agrigento, che si contenteranno i ricchi premi offerti dal negozio exspert , con la preparazione di pietanza realizzate con prodotti a Km 0. Presiederà la giuria lo chef Vicepresidente Nazionale dell’Associazione Discepoli D ‘Auguste Escoffier Giovanni Montemaggiore. Aprirà la Kermesse Pasqualino Barbasso campione mondiale di pizza acrobatica, intermezzi musicali, a cura di scuole di canto prestigiose delle Province di Agrigento Caltanissetta, tango con la coppia Barberi campioni regionali, la band i no apologies e poi testimonianze di sportivi campioni Regionale, hanno assicurato la loro presenza ASD amici del MTB Mussomeli ,guidati dal Presidente Enzo Frangiamore ,il Prof Vincenzo di Marco scouting giovani calciatori, il Dott Pietro Tamburo fisio project sport e benessere che cura a livello nazionale ,molti sportivi, Mauricio Colombo che collabora con Fc Barcellona squadra della Liga Spagnola ,ed ancora esibizione di pugilato. La giornata prevede attività di benessere con i maestri di Yoga guidati dal responsabile del dipartimento scienze olistiche del comitato Aics provinciale di Agrigento Gianni Girotto e Valentina Scibetta. Durante l’evento ci sarà la galleria dei sapori con esposizione e promozione dei prodotti tipici locali a Km0,con la presenza di molti produttori delle due provincie, e l’associazione slow food dei monti sicani i ragazzi dell’istituto Virgilio ad indirizzo agrario di Mussomeli , che presenteranno delle conserve ,preparate da loro, un estemporanea di pittura realizzata da Casa 15, e un percorso di lettura per bambini, per uno stile di vita migliore, con la partecipazione della casa editrice VGS Libri, che donerà dei premi durante la manifestazione. Presenteranno l’evento la Dirigente del comitato Aics Prov. di Agrigento Antonella Droga e il presidente dell’associazione smile for life Mario Bertolone. Responsabile fotografia, e riprese Salvatore. Di piazza di creatività Photo e video soluzione, responsabile grafica, Maria Mangiapane. In giuria previsti chef, giornalisti enogastronomici e nutrizionisti, tra cui il prof Salvo Lo Forte presidente F.I.M.S.I, che ha scritto il volume culinario La Dieta Assolutamente Siciliana, che tratta sia le ricette della tradizione Siciliana, sia l’aspetto nutrizionale. Comunicazione affidata al giornalista Gaetano Ravana, Responsabile rapporti Istituti scolastici Pinuccio Favata direttore artistico il Dirigente dello sport Aics Prov. Agrigento Mario Gero Taibi, Presidente dell’organizzazione Giuseppe Petix, V. Presidente Regionale Aics Sicilia e consigliere Nazionale Aics.