A Malta le classi terze e quarte del “G.B. Hodierna” di Mussomeli in viaggio d’istruzione – Pcto

MUSSOMELI – Giorno 7 aprile 2024 le classi III e IV SIA, III e IV AFM, III e IV TUR, III e IV CAT, III SSAS e III MAT, dell’I.I.S. “G. B. Hodierna” di Mussomeli sono partite per il viaggio di istruzione a Malta, imbarcandosi a Pozzallo su catamarano. Le classi sono state accompagnate dalla Dirigente scolastico, Rita M. Cumella, e dai docenti Fabrizio Russo, Mariella Messina, Nellina Martorana, Giada Calabrò, Rosa Mendola, Jawhar Farahat, Giuseppe Lo Conte, Fabiana Giordano, Rosaria D’Anna e Omar Falletta. Interessanti e formative sono state le escursioni dei diversi luoghi dell’isola: la capitale La Valletta con la cattedrale dove si trovano dipinti del Caravaggio; il Villaggio Vittoriosa dove è stata organizzata una caccia al tesoro; Rabat e l’antica ed affascinante ex capitale M’dina; Mosta con la basilica, le catacombe ed il rifugio antiereo della seconda guerra mondiale; l’area della grotta Azzurra ed il villaggio di pescatori Marsaxlokk. L’esperienza maltese è stata completata come PCTO: la partecipazione costruttiva al corso di inglese svoltosi tutti i pomeriggi presso la BELS Gozo and Malta con rilascio della relativa certificazione.