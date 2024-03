Volley, la nissena “Floppy” Ferraro vince la Coppa Italia di B1 con il Castelfranco di Sotto. È la migliore palleggiatrice

Si è conclusa una nuova finale della Final Four di Serie B in corso di svolgimento a Campobasso. Dopo il primo verdetto , che ha visto il trionfo della Rossetti Market CONAD Alseno nella finale di B2 femminile, il Palaunimol di Campobasso ha fatto da teatro alla finale di B1 con protagoniste in campo la Centemero Concorezzo e la FLG Zuma Pallavolo Castelfranco di Sotto.

A trionfare è stata la squadra toscana; le atlete di coach Marco Bracci hanno infatti superato la formazione lombarda con il risultato di 3-1 (25-11, 25-23, 22-25, 25-19).

C’era anche un po’ di Caltanissetta in campo . Infatti nella squadra di Castelfranco di Sotto milita la nissena Florencia Ferraro per gli amici e gli addetti si lavori Floppy.

La giovane 20enne nissena, si è ben distinta con un’ottima prestazione. Oltre a conquistare il titolo, è stata anche premiata come miglior palleggiatrice.