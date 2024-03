Tennis, Sinner trionfa a Miami, diventa numero 2 del mondo

Nuova impresa di Jannik Sinner che ha trionfato ai Miami Open battendo in finale il bulgaro Grigor Dimitrov con un secco 6-3, 6-1. Il 22enne altoatesino scavalca cosi’ Carlos Alcaraz e diventa il primo italiano a raggiungere la posizione di numero 2 del ranking oltre l’unico azzurro ad aver vinto due Masters 1000 da quando esiste questa categoria di tornei.

Per Sinner e’ il 14mo titolo Atp e la 22ma vittoria in 23 partite nel 2024 con i trionfi agli Australian Open, a Rotterdam e ora sul cemento della Florida. Dimitrov, dopo le vittorie su Alcaraz nei quarti e su Zverev in semifinale, si e’ dovuto arrendere allo strapotere dell’italiano che ha vinto in appena un’ora e 12 minuti. Nel primo set Sinner ha piazzato un break per il 2-1 e ha mantenuto la pressione sull’avversario chiudendo il primo set sul 6-3 in 42 minuti. Nel secondo parziale il break di Sinner arriva nel quarto game e decreta di fatto la fine del match che arriva con un rotondo 6-1.

Ora il tennista azzurro tornera’ in Europa e la prossima sfida saranno i Masters 1000 di Monte Carlo ad aprile, primo appuntamento nella lunga strada verso le Olimpiadi di Parigi. Poi ci saranno gli altri due Masters 1000 di Madrid e Roma prima del Roland Garros, il secondo Slam di questa stagione. Poi si apriranno i due impegni consecutivi sull’erba con l’ATP 500 di Halle e infine Wimbledon, l’ultima tappa prima delle Olimpiadi.