Siglato accordo partenariato tra Polizia, Carabinieri e Associazione Nazionale Magistrati con il Liceo “R. Settimo” per promuovere il rispetto della donna

CALTANISSETTA. Questa mattina in occasione della Giornata internazionale della Donna, il Questore della provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello è intervenuta al convegno “Mai più Ifigenia”, per la premiazione del concorso in memoria di Santa Cannella” organizzato dal Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta.

Erano presenti il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Santi Bologna, la Segretaria dell’Associazione Nazionale Magistrati Chiara Benfante e il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Vincenzo Pascale.

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Nazionale Magistrati hanno siglato un accordo di partenariato con il Liceo “Ruggero Settimo” finalizzato a promuovere iniziative sperimentali educative, formative riguardanti i valori della legalità con riferimento al rispetto della figura femminile e delle differenze di genere.