Sicilia: tentano di violentare donna conosciuta in discoteca, 2 arresti

La Polizia di Catania è intervenuta in via Giuffrida dove era stata segnalata da un cittadino un’aggressione a sfondo sessuale nei confronti di una donna. La vittima ha raccontato in lacrime di aver subito una violenza fisica e sessuale da parte di due uomini, di cui forniva anche le descrizioni, che si trovavano ancora all’interno dell’appartamento dove si era verificato il fatto.

I poliziotti hanno iniziato quindi la ricerca dell’abitazione fino a quando non l’hanno individuata. Dopo aver bussato alla porta senza ottenere alcuna risposta, i poliziotti sono riusciti ad accedere al balcone dell’abitazione al cui interno si intravedeva un uomo che è stato invitato ad aprire la porta d’ingresso.

Si tratta di un 45enne pluripregiudicato. Nell’appartamento si trovava anche un altro uomo, di 35 anni, che ha avviato una diretta social di quanto stava accadendo. Nonostante venisse invitato alla calma e a mantenere un atteggiamento consono e collaborativo, l’uomo ha continuato a urlare e a minacciare i poliziotti arrivando a lanciargli contro il telefono cellulare che aveva in mano.

All’interno dell’appartamento, dove è stata anche fatta intervenire la Polizia Scientifica, sono state rinvenute numerose bottiglie di alcolici e tracce di sostanze stupefacenti, verosimilmente cocaina e crack. I due uomini sono stati condotti presso gli uffici della Questura per ulteriori approfondimenti e per ricostruire l’accaduto.

Dopo averla conosciuta in discoteca, i due avevano condotto la vittima nella loro abitazione. Qui i tentativi di violenza sessuale e le aggressioni fisiche subìte hanno costretto la donna a fuggire. Uno dei due si era anche impossessato del denaro che la donna aveva nella borsa e le aveva distrutto il telefono, probabilmente per impedirle di chiedere aiuto. Per entrambi le accusa sono di tentata violenza sessuale, sequestro di persona, rapina e danneggiamento. Il 35enne è anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale.