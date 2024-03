Sicilia. Incendi: firmata l’ordinanza che regolamenta l’uso delle risorse (6 milioni di euro) stanziate dal Consiglio dei Ministri

Firmata l’ordinanza che regolamenta l’uso delle risorse (6 milioni e centomila euro) stanziate a febbraio dal Consiglio dei Ministri per gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza incendi e eccezionali ondate di calore che hanno interessato (dopo il 23 luglio dello scorso anno) i territori delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani.

La relativa delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Regione Siciliana è stato individuato quale Commissario delegato per l’espletamento degli interventi. Si tratta di un primo stanziamento di fondi cui seguiranno risorse aggiuntive da utilizzare per misure di sostegno al tessuto economico e sociale.

Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, potrà assegnare ulteriori contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, o sia stata sgomberata.