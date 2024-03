Settimana Santa di Caltanissetta. Varicedde: cento anni di amore della famiglia Lodico per la “piccola” Pietà

Nel 1924, a Caltanissetta, la Processione del Mercoledì Santo stava per vivere un momento epocale. Già consolidata nel tessuto culturale e religioso della città, fu proprio quell’anno a segnare una svolta significativa, grazie alla determinazione di Giovanni Lodico. Animato dal desiderio di elevare ulteriormente la manifestazione, decise di affidare al talentuoso scultore Giuseppe Emma di San Cataldo, noto con il nome di “U Zannu”, la creazione di un nuovo gruppo scultoreo raffigurante la Pietà. Quest’opera d’arte, realizzata con maestria e devozione, rappresenta una fedele replica di quella che oggi si ammira nella processione del Giovedì Santo: la figura di Maria, madre addolorata, che tiene sulle ginocchia il corpo senza vita di Gesù Cristo. Tale gruppo sacro, divenuto il più antico tra quelli che solennemente percorrono le vie della città nella sera del Mercoledì Santo, sostituì una precedente Pietà di modesta fattura, anch’essa di proprietà della famiglia Lodico.

Il 1924 fu un anno di gioia e di festa non solo per la famiglia Lodico, ma per tutta la comunità nissena.

L’attesa, la preparazione e l’assemblaggio del simulacro per le strade della città richiesero sforzi considerevoli, tra trasporti e montaggio del complesso apparato processionale. Tuttavia, una volta che la Pietà fu pronta a sfilare, la gioia che si sprigionò cancellò ogni fatica.

Poi arrivò la guerra, interrompendo bruscamente le processioni sacre. Tuttavia, Lodico e gli altri devoti custodi del patrimonio religioso locale non smisero mai di pensare alle loro “varicedde”. Dopo la scomparsa di Giovanni Lodico, il testimone della cura e della dedizione verso la Pietà passò ai suoi discendenti: Gaetano, Maria, Rita e Filippo. Nel corso degli anni, il simulacro subì numerosi restauri e interventi di miglioramento, mantenendo sempre intatta la sua sacra maestosità.

Oggi, a cento anni dalla sua creazione, la famiglia Lodico si prepara a celebrare un anniversario di straordinaria importanza, testimoniando il legame profondo che li unisce a questa tradizione secolare.