Settimana Santa di Caltanissetta: il programma dei riti radicati nel “cuore” di tutti i nisseni

CALTANISSETTA. Con la processione di Gesù Nazareno è iniziata la Settimana Santa di Caltanissetta, la più bella di tutta la Sicilia per i riti e le processioni legate alla Passione di Cristo.

Un evento che, come consueto, ha attirato cittadini di Caltanissetta e dei territori limitrofi pronti ad ammirare la maestosità e il fervore religioso legato a questi riti che preparano l’animo umano alla Pasqua Cristiana.

Riti e processioni proseguiranno nell’arco di tutta la settimana con un programma ricco e variegato.

“La settimana Santa di Caltanissetta è unica nel suo genere, per la varietà di riti che si susseguono e per l’arco temporale coperto – ha spiegato il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino -. E’ una fusione tra tradizioni, usi e spinte emotive che coinvolgono tutti senza distinzione d’età. Durante questa settimana la nostra piazza si riempie di persone che, silenziose, seguono le processioni. Ed è commovente vedere i più grandi – genitori o nonni – che raccontano ai bambini il significato di questi riti. E’ la più potente e intensa trasmissione dell’eredità cittadina. E io invito tutti a continuare a vivere questi momenti. Con la stessa gioia e stupore di un bambino ma con la consapevole maturità di un adulto”.

Ecco a seguire il calendario con gli orari e i luoghi interessati.

LUNEDI’ 25 MARZO 2024

A.Te.Pa. Teatro della Parola nelle vie del centro storico metterà in scena la 51^ edizione delle Sacre rappresentazioni in epoca moderna legate alla “passione di nostro Signore Gesù Cristo” .

Le rappresentazioni dell’Ultima Cena e della Cattura avranno i testi di Salvatore Riggi e la Regia di Giuseppe e Salvatore Riggi.

Il Sinedrio è stato curato, nei testi e nella regia da Piero Carà.

Le rappresentazioni sono state organizzate con il Patrocinio, oltre che del Comune di Caltanissetta e A.Te.Pa., anche dell’Associazione Settimana Santa di Caltanissetta, Europassione Per l’Italia e CIRS Caltanissetta.

Le manifestazioni seguiranno i seguenti itinerari:

Dalle ore 19.00

Ingresso a Gerusalemme: Largo Badia, Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto

Ultima Cena e Cattura: Biblioteca Scarabelli

Sinedrio: Chiesa di Sant’Agata

Corteo del Giusto: Corso Umberto, Piazza Garibaldi, Largo Badia.

MARTEDI’ 26 MARZO 2024

A.Te.Pa. Teatro della Parola, sempre con la stessa organizzazione e visione culturale e sacra proposta nella giornata di lunedì, metterà in scena la rappresentazione degli ultimi intensi giorni di Gesù.

Il Corteo e il Pretorio di Pilato sono stati curati nei testi e nella regia da Piero Carà mentre la Crocifissione e la Resurrezione avranno i testi di Salvatore Riggi e la regia di Giuseppe e Salvatore Riggi.

Le manifestazioni seguiranno i seguenti itinerari:

Dalle ore 18.30

Partenza: Largo Badia

Corteo della biga: Piazza Garibaldi

Pretorio di Pilato: Scalinata Silvio Pellico

Via Crucis: Vie del Centro

Scinnenza e Resurrezione: Scalinata Lo Piano.

MERCOLEDI’ 27 MARZO 2024

Questa sarà la giornata più intensa per l’abbondante quantità di appuntamenti, di istituzioni e di persone coinvolte.

Si inizierà la mattina dalle ore 10.00

Processione della Real Maestranza con il corteo delle 10 Categorie precedute dal Capitano Edoardo Cammarata appartenente alla categoria dei Barbieri e Acconciatori.

Consegna delle chiavi della città davanti la porta del Comune. A seguire il corteo, guidato dal capitano della Real Maestranza si sposterà nella chiesa del Collegio di Sant’Agata.

Ore 12.00

Processione della Real Maestranza: corso Umberto, via Redentore, via Maddalena Calafato, viale Conte Testasecca, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi fino alla Cattedrale Santa Maria La Nova.

Benedizione eucaristica e simbolico cambio di calze, guanti e papillon.

Rientro a Sant’Agata attraversando corso Umberto.

Dalle ore 20.00

Processione delle Varicedde. I 19 gruppi sacri percorreranno le vie del Centro Storico accompagnate dalle bande musicali.

Il percorso penetrerà all’interno delle strette vie della Strata ‘a Foglia: Piazza Garibaldi, Corso Umberto, via Re d’Italia, Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto, via Berengario Gaetani, Strata ‘a Foglia, via Consultore Benintendi, via Conte Testasecca, Corso Vittorio Emanuele e, alla fine, nuovamente in Piazza Garibaldi per la chiusura.

La notte non ci sarà una vera e propria “Spartenza” perchè i 19 piccoli gruppi sacri verranno accolti dentro la Cattedrale Santa Maria La Nova per restare qualche giorno nelle navate laterali per essere ammirate da turisti e fedeli.

GIOVEDI’ 28 MARZO 2024

Processione delle Vare. I 16 gruppi sacri percorreranno le vie del Centro Storico accompagnate dalle bande musicali.

Il percorso: Piazza Garibaldi, Corso Umberto, via Re d’Italia, Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto, via Redentore, via Maddalena Calafato, via Conte Testasecca, Corso Vittorio Emanuele e, alla fine, nuovamente in Piazza Garibaldi per la chiusura.

VENERDI’ 29 MARZO 2024

Il “Cristo Nero” nel suo baldacchino dorato sarà accompagnato dal Clero, presieduto dal vescovo S.E. Mons. Mario Russotto e portato in spalla dai Fogliamari.

Dalle ore 20.00

Processione del Signore della Città: via Signore della Città, viale Amedeo, via Roma, via Mauro Tumminelli, via Paolo Emiliani Giudici, corso Vittorio Emanuele, via Re D’Italia, corso Umberto I, via Camillo Genovese, via Roma, viale Amedeo con arrivo al Santuario “Signore della Città” dove S.E. il Vescovo Mons. Mario Russotto impartirà a tutti i presenti la solenne benedizione.

“La Settimana Santa è un patrimonio della città – ha concluso il Sindaco Gambino -. Tutti ne siamo custodi e detentori, tutti contribuiamo, con le nostre azioni, con il nostro comportamento, a valorizzarla: non sprechiamo quest’opportunità e, pertanto, vi aspettiamo numerosi in Piazza Garibaldi a Caltanissetta”.

Per chi non potesse partecipare fisicamente alla Settimana Santa di Caltanissetta potrà ugualmente seguire in diretta le processioni attraverso la Pagina Facebook del “Il Fatto Nisseno” (https://www.facebook.com/ilFattoNisseno)