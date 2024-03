Schifani, chiacchiere sulla mia salute? Sto meglio di prima; “Ce la sto mettendo tutta per cambiare la Sicilia”

“Girano chiacchiere secondo le quali il presidente sta male. Io dico venite in giro con me e vedrete che sto meglio di prima. Ce la sto mettendo tutta per cambiare la Sicilia. Ottengo provvedimenti grazie alle mie relazioni a Roma”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al museo archeologico regionale Pietro Griffo ad AGRIGENTO in occasione dell’evento “Una finestra sul territorio” per i 79 anni del quotidiano La Sicilia. “Ieri ho incontrato il sindaco di Catania: obiettivo è appostare nel Fsc 123 milioni per completare la metropolitana – ha spiegato – . E sto lavorando come commissario sulla A19 per velocizzare i lavori, ho la deroga per autorizzare nuovi lavori”.