San Cataldo. A gonfie vele la Rassegna teatrale organizzata dalla Società Cesare Battisti

SAN CATALDO. Si è svolta presso la sala teatro della Società Cesare Battisti di San Cataldo la commedia brillante in due atti “Vento di scirocco ” con la regia di Ivan Giumento messa in scena dalla Compagnia teatrale Medea. La Commedia in dialetto siciliano ha divertito il numeroso pubblico presente.

Prossimo appuntamento con la rassegna teatrale organizzata dalla Società Cesare Battisti, Domenica 7 Aprile ore 19,00 con la replica della Commedia della Compagnia teatrale Sipario Blu” “Pippina e Sarina na guerra ogni matina” con la regia di Silvio Alaimo.

Chiusura della rassegna Domenica 14 Aprile ore 19,00 con la Compagnia teatrale “La Società ” che metterà in scena “Curri quantu vu …cacca’ t’aspittu con la regia di Francesco Bellanca. Per le prenotazioni delle due commedie presso la segreteria della Società. Oppure chiamare il Presidente Aldo Saetta 3924830049 o il Segretario Angelo Ilardo 3397510944