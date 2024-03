Prostituzione: arrestata 44enne per sfruttamento di tre giovani donne

I Carabinieri della Stazione di Prato, a conclusione di complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, nella serata del 9 marzo hanno arrestato a Prato, in via Ferrara, una 44enne cinese, per lo sfruttamento della prostituzione di tre giovani donne sue connazionali.

Durante la perquisizione dell’immobile i Carabinieri hanno potuto constatare che due delle ragazze presenti erano intente a consumare un rapporto sessuale a pagamento con dei clienti. Nell’immobile sono stati trovati materiali e indumenti pertinenti l’attività di meretricio, nonché 2mila euro nascosti all’interno di un forno.

L’immobile, nella disponibilità dell’arrestata, il denaro e il materiale trovato sono stati sequestrati. La donna arrestata venne associata alla Casa Circondariale di Firenze a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.