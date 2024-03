Ponte Messina, Salvini: “Inizio cantieri entro l’anno, per ingegneri pronto in 7 anni. Ricadute positive per 20 miliardi”

– “Il mio obiettivo è di aprire i cantieri entro il 2024, dopo 53 anni” e “gli ingegneri valutano in 7 anni il tempo di realizzazione, perché per fortuna i ponti li fanno gli ingegneri e non i ministri”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il convegno su innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico in corso a Milano.

“La società Stretto di Messina è nata per legge nel dicembre 1971, è il ponte più studiato, più valutato e finora mai realizzato. Nel comitato tecnico scientifico indipendente c’è anche la direttrice della Galleria del Vento di Milano, Sara Muggiasca. Il ponte è stato già testato negli anni 2000 nella galleria del vento. Se il comitato tecnico scientifico ha dato il parere favorevole al progetto all’unanimità con alcune raccomandazioni, sostenere che facciamo un ponte che non resiste al vento è demenziale”, ha detto Salvini, rispondendo a chi ricordava le critiche di chi ritiene che il ponte, per come è progettato, non sia in grado di resistere al vento.

“La struttura ponte è la più sicura e salda del territorio, è fatta per resistere a eventuali terremoti, alle maree e al passaggio delle navi”, ha detto Salvini. Il ministro ha anche ribadito che la realizzazione dell’infrastruttura avrà anche importanti ricadute da un punto di vista economico: “Economicamente parlando, secondo uno studio terzo di Open Economics, la ricaduta positiva sul territorio nazionale sarà di 20 miliardi di euro. La Lombardia sarà la regione che avrà più ricadute economiche, essendo la regione più industrializzata, una parte di aziende e professionisti coinvolti saranno lombardi. È un win-win. Il ponte è un moltiplicatore di investimenti economici nell’area”, ha detto il ministro.