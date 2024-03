Offre torta all’hashish in pausa pranzo: 4 intossicati

Offre una torta all’hashish in pausa pranzo, ma quattro colleghi finiscono in ospedale. L’allarme è scattato per una sospetta intossicazione, quando quattro dipendenti della stessa azienda hanno accusato malori e sono intervenuti i sanitari del 118 che, visitandoli, hanno riscontrato gli stessi malesseri.

Alla fine i quattro hanno spiegato di essersi divisi una torta all’hashish, preparata da uno dei colleghi e offerta a fine del turno di lavoro. L’episodio è avvenuto in una ditta di Mairano, in provincia di Brescia. Tutti e quattro sono stati portati per controlli in ospedale. L’operaio-pasticcere ha ammesso: “Forse ho esagerato con lo stupefacente”.

Dei quattro intossicati dalla torta all’hashish, tutti operai tra i 23 e i 35 anni, il più grave avrebbe perso conoscenza e sarebbe stato portato al Civile di Brescia in codice rosso. Un altro, invece, avrebbe rifiutato il trasporto in pronto soccorso, mentre i colleghi venivano accompagnati all’ospedale in ambulanza, per accertamenti.

Interrogato dalle forze dell’ordine, l’operaio che ha portato la torta all’hashish in azienda, durante la pausa pranzo, ha rivelato il motivo dell’intossicazione di massa, ammettendo di aver “esagerato con la dose di stupefacente”. (TG Com24)