Mussomeli, Pro Loco e Amministrazione Comunale a Roma. Portano a casa marchio di Qualità “Sagra della Guasteddra”

MUSSOMELI – Finalmente il traguardo è stato raggiunto e concretizzato con la consegna dell’attestato del marchio di qualità riconducibile alla sagra della “Guasteddra” che a Mussomeli ha avuto il suo battesimo già nel 2015, in occasione della festa annuale dell’Immacolata. “Un lavoro sinergico fra amministrazione comunale e Pro Loco,ha precisato l’assessore Lo Conte, che ha prodotto questi risultati”. Particolarmente compiaciute la presidentessa e la tesoriera della Proloco di Mussomeli rispettivamente Zina Falzone e Cinzia Frangiamore. “Questo ci consente – ha sottolineato il sindaco on. Catania – di partecipare a tutte le fiere del turismo internazionale e di essere inseriti nella guida delle sagre di qualità che sarà distribuita in tutta Italia. Bello sentire pronunciare Mussomeli anche da due presentatori di livello come Adriana Volpe e Beppe Convertini”. La cerimonia si è svolta presso Ergive Palace Hotel con la presenza di una numerosa schiera di Pro Loco italiane destinatarie della consegna del marchio, compresa, appunto, quella di Mussomeli con la presenza del sindaco on. Giuseppe Catania, l’Assessore al Turismo Seby Lo Conte, la presidentessa Zina Falzone e la tesoriera Cinzia Frangiamore. Ha consegnato il marchio di Qualita il presidente nazionale dell’UNPLI Nino La Spina.