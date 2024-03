Mussomeli, l’inaugurazione della Piazza Umberto 1° e gli echi del giorno dopo

Mussomeli – Vasta eco ha suscitato l’inaugurazione della Piazza Umberto 1° di Mussomeli nella serata del 23 marzo 2024 alla presenza delle Autorità Civili, militari e religiose con la partecipazione delle due bande musicali locali. Una giornata storica per Mussomeli, in quanto i cittadini si sono riappropriati della riqualificata “Chiazza Ranni” col nuovo look urbano. Numerosi e positivi sono stati gli apprezzamenti delle persone intervistate ed assai compiaciuti sono apparsi gli amministratori presenti. Ha coordinato l’evento il direttore artistico, nonché Assessore al turismo Sebi Lo Conte che ha curato tutti i particolari per la sua buona riuscita, sotto gli aspetti organizzativi e di animazione con le diverse presenze in campo che hanno strappato applausi e gradimento ai presenti. “Sono davvero entusiasta del successo dell’inaugurazione di Piazza Umberto I° ­- ha dichiarato l’assessore Seby Lo Conte. L’evento è stato un vero e proprio successo, con una grande partecipazione da parte della cittadinanza. La piazza si è animata di musica, colori e festa, e il pubblico ha potuto apprezzare la bellezza del nuovo spazio urbano”. Da dire anche che Seby Lo Conte, sia come assessore che come direttore artistico della cerimonia inaugurale, ha voluto esprimere la sua gratitudine a Marco Pintavalle per il suo prezioso contributo e alla ditta CO.FER che ha finanziato questo evento, definendolo “uno strepitoso successo”. Va anche detto che non è passata inosservata alla platea la non presenza alla cerimonia del vice sindaco nonché assessore ai LL.PP. Toti Nigrelli, il quale ci ha anche fatto pervenire in redazione una sua nota: “Desidero innanzitutto sottolineare quanto profondamente mi dispiaccia per non essere stato presente a un evento tanto significativo per la nostra comunità. Il progetto di riqualificazione della piazza è stato una delle iniziative a cui ho dedicato maggior impegno e passione, seguendone ogni fase insieme alla Giunta. Il mio coinvolgimento personale in questo progetto rende ancora più grande il mio rammarico per non aver potuto condividere con i cittadini di Mussomeli, e con i colleghi della Giunta, questo momento storico. Il mio impegno in un viaggio di lavoro programmato da tempo, continua la nota, purtroppo, non mi ha consentito di modificare gli appuntamenti previsti, e la sovrapposizione delle date è stata un vero dispiacere. Oltre ad essermi scusato per la mia assenza con la Giunta, ho chiesto di portare i miei saluti al convegno inaugurale, che mi avrebbe visto relatore a fianco del Sindaco On. Giuseppe Catania. Sarebbe stato bello festeggiare, tutti insieme, il coronamento di un percorso molto lungo e pieno di non pochi ostacoli. Mi preme tuttavia chiarire che la mia assenza fisica non diminuisce in alcun modo l’entusiasmo e l’orgoglio che provo per il completamento di questo progetto. La riqualificazione di Piazza Umberto I° rappresenta un passo fondamentale verso il miglioramento del tessuto urbano e sociale della nostra amata città, ed è con questo spirito che continueremo a lavorare per realizzare iniziative volte al benessere della comunità. Confido nella comprensione di tutti e mi impegno a rimanere a disposizione per discutere ulteriormente di questo e di altri progetti futuri, con l’obiettivo di continuare a lavorare insieme per il bene di Mussomeli. Non vorrei che si pensasse che la mia assenza sia dovuta ad altro”.