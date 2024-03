Mussomeli, Incontro istituzioni all’auditorium “Lillo Zucchetto”. “Dalla violenza del genere: dalle parole alle azioni”

MUSEOMELI – Il comune di Mussomeli, gli istituti scolastici “Virgilio” e “Hodierna”, in collaborazione con la Polizia di stato, organizzano per domani, 7 marzo, alle ore 9,30, presso l’Auditorium “Lillo Zucchetto”, un incontro sul tema: “Dalla violenza del genere: dalle parole alle azioni”. La rete delle Istituzioni a tutela delle vittime: dalla prevenzione all’azione sociale e culturale sino ai provvedimenti dell’Autorità di P.S. e dell’Autorità giudiziaria. Moderatore dell’incontro sarà l’assessore alle Politiche Sociali Daniele Frangiamore. Alle ore 10, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Mussomeli on. Giuseppe Catania, del Prefetto di Caltanissetta dottoressa Chiara Armenia, del Questore di Caltanissetta dottoressa Pinuccia Albertina Agnello, del Comandante provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta Col. Vincenzo Pascale, del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta Col. Stefano Gesuelli, del dirigente scolastico “Virgilio” Prof. Vincenzo Maggio, del dirigente scolastico “Hodierna” Prof. Rita Cumella. Alle ore 11 si alterneranno i relatori, Piera Anzalone, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta “”Codice Rosso. L’evoluzione della normativa in materia di violenza di genere dalla legge 69/2019 alla legge 168 2023; Patrizia Pagano, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dirigente Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta “La violenza delle parole. Il fenomeno della vittimizzazione secondaria”; Rosamary Ferrara, assistente sociale presso il Comune di Mussomeli “I servizi sociali nei casi di violenza: dall’identificazione alla gestione pratica”; Maria Concetta Musco, psicologa psicoterapeuta del CUAN (Centro per Uomini Autori di Violenza di Caltanissetta “Il vissuto della vittima e dell’aggressore. Dinamiche ed intervento. Alle ore 12,30 Dibattito con gli studenti; alle ore 12,55 chiusura dei lavori con l’assessore alle Politiche di Genere del comune di Mussomeli Jessica Valenza.