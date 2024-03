Mussomeli, Fratres e Misericordia e la “tavolata di S.Giuseppe”. Domenica 17 a “Cristo Re”

MUSSOMELI – Sarà domenica prossima, 17 marzo, la tradizionale “Tavolata di San Giuseppe” che i gruppi della Fratres e Misericordia da tempo portano avanti, come momento di aggregazione per i diversamente giovani, e non solo, ma soprattutto per fare trascorrere, qualche ora, in gioiosa compagnia, chi vive il dramma della solitudine e per spezzare il monotono, e talvolta, anche stancante lento ritmo della quotidianità, Quest’anno i gruppi si avvarranno della collaborazione dei volontari della Croce Rossa e dei ragazzi di Smaile for life per l’animazione. I 20 – 30 commensali della “tavolata di San Giuseppe” potranno gustare il pranzo preparato ed offerto dalla famiglia Albanese-Russo, a cui si aggiungeranno altri pranzi recapitati direttamente a casa, appunto, dai volontari. L’iniziativa si svolgerà nel salone parrocchiale di Cristo Re, messo a disposizione dei gruppi. La benedizione della tavola è prevista alle ore 12,30. Come ogni anno, per l’approvvigionamento e l’approntamento della tavolata potranno contribuire quanti hanno a cuore l’iniziativa della Fratres e della Misericordia, contattando i volontari degli anzidetti sodalizi ai numeri telefonici 0934 992458 (Fratres) o al numero 0934 951766 (Misericordia). “Aggiungi un posto a tavola”, aggiungono i volontari, “e sarai uno dei nostri”