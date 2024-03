La nissena Alice Mirenda medaglia di bronzo al 5° Trofeo “Tino Venuti”

Alice Mirenda del Corso Liceo Artistico audiovisivo e multimediale del “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, ha conquistato il terzo posto al 5° Trofeo “Tino Venuti” che si è svolto mercoledì scorso al Parco Daidone di Catenanuova.

Il concorso regionale – dedicato alla decorazione delle uova di Pasqua – è rivolto agli studenti dei Licei Artistici e degli Istituti Alberghieri della Sicilia. Una gran bella soddisfazione per la ragazza che frequenta il nuovo indirizzo multimediale, inaugurato proprio nel corrente anno scolastico dallo storico Liceo nisseno, diretto dalla dottoressa Irene Collerone.

“Sono felice per aver vinto questa medaglia di bronzo – afferma l’alunna Alice Mirenda – perché le uova in concorso erano più di 120 provenienti da quasi tutta la Sicilia ed erano veramente tutte molto belle. Se la giuria ha decretato il mio lavoro meritevole di conquistare il terzo posto, significa che io, in qualche modo, sono riuscita ad attirare la loro attenzione e a ricevere la loro stima: e questo per me è molto incoraggiante visto che sono ancora al primo anno. Dipingere con i colori alimentari non è stato per niente facile; io ho volutamente scelto un soggetto semplice – flora e fauna in versione naif – per potermi, infatti, concentrare sulle pennellate e l’esecuzione del dipinto”.

Anche la Dirigente scolastica Irene Collerone esprime soddisfazione per il risultato conquistato dalla sua studentessa: “Sono particolarmente contenta di questo riconoscimento perché è il primo concorso ufficiale – e tra l’altro a carattere regionale – al quale partecipiamo con il nuovo indirizzo scolastico inaugurato proprio quest’anno.

Desidero ringraziare la prof. Rita Trovato che insegna discipline grafiche e pittoriche e il prof. Fabio Fiorenza, docente di Storia dell’Arte, per il vivo sostegno che hanno dato all’alunna che ha vinto la medaglia di bronzo e alle altre ragazze che hanno partecipato al concorso: Miriam D’Agostino, Annamaria Lacagnina, Costanza Petitto, Miriam Progno, Noemi Montedoro e Arianna Sillito”.