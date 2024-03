La madre di Filippo Mosca alza la voce: “Giudici vergognosi! Non mi aspetto nulla”

“Non mi aspetto più nulla dal giudizio della sentenza di appello e non mi pare che le intenzioni dei giudici siano le migliori. Sono giudici vergognosi”. Lo dice all’ANSA Ornella Matraxia, madre di Filippo Mosca, il giovane ventinovenne di Caltanissetta, recluso ormai da 10 mesi nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

La magistratura romena ha confermato oggi le misure cautelari, respingendo ancora una volta la richiesta, da parte dei legali di Filippo Mosca e dell’amico Luca Cammalleri, di arresti domiciliari. Stessa decisione per la ragazza italiana che si era fatta recapitare il pacco nell’albergo di Mosca, al cui interno invece che cosmetici la polizia ha trovato 150 grammi di droga. “Non credo che la politica italiana – aggiunge la ,madre del detenuto – abbia svolto un ruolo fondamentale in questa storia che ci ha fatto entrare nel tunnel più buio ormai da 11 lunghi mesi. L’ambasciata è stata presente ma ci dicono sempre che non possono entrare nel merito e nelle decisioni del sistema giudiziario romeno. Siamo disperati”. (Ansa)