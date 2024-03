La famiglia “Fratres” si allarga: medici argentini nuovi donatori di sangue

MUSSOMELI -Nelle scorse settimane, il consiglio direttivo Fratres, col medico del gruppo Salvina Mingoia, ha incontrato i medici argentini attualmente in servizio presso l’ospedale di Mussomeli. Scopo dell’incontro è stato quello di far conoscere l’associazione e, eventualmente con loro, promuovere la donazione del sangue. “Abbiamo avuto modo di confrontarci anche sull’ esperienza maturata nel loro Paese – hanno commentato i Fratres – e indubbiamente ci hanno riportato indietro nel tempo, quando purtroppo, anche per un semplice intervento, le sacche dovevano essere recapitate dagli stessi familiari”. Un incontro certamente proficuo, in quanto questi medici argentini sono diventati, a pieno titolo, donatori Fratres, avendo effettuato in questi giorni la loro prima donazione. Questi i loro nomi: Caimi Virginia, Gabriel Miri Pablo, Bossio Juan Carlos, Pereyra Francisco Javier.