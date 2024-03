Fratres territoriale di Caltanissetta dona defibrillatore al “Leonardo da Vinci” di Mussomeli

MUSSOMELI- Mercoledì 6 marzo 2024, presso la sala conferenze “Paolo Emiliani Giudici” del plesso “Sac. G. Messina” di via Pola, la dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota ha avuto consegnato un defibrillatore che gli è stato donato dal consiglio territoriale “Fratres” di Caltanissetta, rappresentato in tale occasione dal suo presidente Calogero Enzo Genco. Con l’acquisizione del defibrillatore consegnato dalla Fratres, l’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, di cui il plesso “Sac. G. Messina” di via Pola fa parte, completa la dotazione dei defibrillatori in tutti i suoi plessi, preziosissimo strumento per la prevenzione sanitaria e la salvaguardia della vita umana. Ancora una volta la Fratres, che si distingue meritoriamente per la sua decennale attività di volontariato nel campo della donazione del sangue, promuovendo la cultura della donazione e della solidarietà altruistica, si fa promotrice di un’iniziativa di grande valore sociale. La dirigente scolastica Alessandra Camerota, da sempre sensibile ai temi della donazione e della solidarietà, ha accolto con grande entusiasmo il dono della Fratres di Caltanissetta auspicando: “che in futuro altre occasioni di collaborazione tra istituzione scolastica e associazione di volontariato si possano realizzare per potere sinergicamente valorizzare la ricchezza umana e culturale di un territorio che si pregia di tante presenze benemerite. (prof.Tonino Calà)