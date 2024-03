Eccellenza. Sale la febbre del tifo per Folgore -Nissa del 7 aprile: al via la prevendita dei biglietti a Caltanissetta

Il prossimo 7 aprile riprende il campionato di Eccellenza con la Nissa che, nella quartultima giornata, sarà impegnata fuori casa a Castelvetrano contro la Folgore. Un match molto atteso dalla tifoseria biancoscudata.

Con 7 punti di vantaggio e 4 giornate alla fine del campionato, la Nissa sembra potersi avvicinare al traguardo della promozione in serie D. E allora ecco che sale la febbre del tifo a Caltanissetta. Da oggi, mercoledì 27 marzo, inizia la prevendita dei biglietti per assistere a Folgore-Nissa.

La società ha comunicato ai tifosi che sono pochi i tagliandi a disposizione (costo 10 euro), per cui è necessario affrettarsi per assistere ad un evento sportivo che potrebbe rappresentare una tappa storica per la Nissa. I tagliandi saranno disponibili già da oggi presso i seguenti punti vendita: Big & Small, Caffè Sport, e Tabaccheria Dellutri. (Foto Claudio Vicari)