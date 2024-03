Covid, ha ridotto di 1,6 anni l’aspettativa di vita globale

Il Covid-19 ha causato un calo di 1,6 anni dell’aspettativa di vita media delle persone in tutto il mondo durante i primi due anni della pandemia, un calo piu’ drammatico di quanto si pensasse, lo rileva uno studio. Secondo centinaia di ricercatori che hanno esaminato i dati dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), con sede negli Stati Uniti, si tratta di una brusca inversione di tendenza rispetto a un aumento dell’aspettativa di vita globale durato decenni.

“Per gli adulti di tutto il mondo, la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto piu’ profondo di qualsiasi altro evento visto in mezzo secolo, compresi i conflitti e le catastrofi naturali”, ha dichiarato Austin Schumacher, ricercatore dell’IHME e autore principale dello studio pubblicato sulla rivista The Lancet. Nel periodo 2020-2021, l’aspettativa di vita e’ diminuita nell’84% dei 204 Paesi e territori analizzati, “dimostrando il potenziale impatto devastante” dei nuovi virus, ha dichiarato in un comunicato. I ricercatori hanno stimato che il tasso di mortalita’ per le persone di eta’ superiore ai 15 anni e’ aumentato del 22% per gli uomini e del 17% per le donne in questo periodo. Citta’ del Messico, Peru’ e Bolivia sono stati alcuni dei luoghi in cui l’aspettativa di vita e’ diminuita maggiormente.

Ma c’e’ una buona notizia nelle stime aggiornate dello storico studio Global Burden of Disease dell’IHME. Nel 2021 moriranno mezzo milione di bambini sotto i cinque anni in meno rispetto al 2019, continuando il declino a lungo termine della mortalita’ infantile. Il ricercatore dell’IHME Hmwe Hmwe Kyu ha salutato questo “incredibile progresso”, affermando che il mondo dovrebbe ora concentrarsi sulla “prossima pandemia e affrontare le vaste disparita’ di salute tra i Paesi”.

Nonostante la battuta d’arresto della pandemia, le persone vivono ancora molto piu’ a lungo di un tempo. Tra il 1950 e il 2021, l’aspettativa di vita media alla nascita e’ aumentata di 23 anni, passando da 49 a 72, hanno affermato i ricercatori. Secondo le stime dei ricercatori, Covid e’ stato responsabile di 15,9 milioni di morti in eccesso nel periodo 2020-2021, direttamente a causa del virus o indirettamente a causa di interruzioni legate alla pandemia. Si tratta di un milione di morti in eccesso in piu’ rispetto a quanto precedentemente stimato dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’.

L’eccesso di decessi si calcola confrontando il numero totale di morti con il numero che ci si sarebbe aspettati se non ci fosse stata la pandemia. Barbados, Nuova Zelanda e Antigua e Barbuda sono stati tra i Paesi con il piu’ basso tasso di decessi in eccesso durante la pandemia, riflettendo in parte il fatto che le isole isolate sono state spesso risparmiate dal peso della Covid. Lo studio ha anche mostrato come le popolazioni di molti Paesi benestanti e in via di invecchiamento abbiano iniziato a diminuire, mentre continuano a crescere nei Paesi meno ricchi.

Questa dinamica “portera’ a sfide sociali, economiche e politiche senza precedenti, come la carenza di manodopera nelle aree in cui le popolazioni piu’ giovani si stanno riducendo e la scarsita’ di risorse nei luoghi in cui la popolazione continua a espandersi rapidamente”, ha avvertito Schumacher. “Le nazioni di tutto il mondo dovranno cooperare per l’emigrazione volontaria”, ha aggiunto.