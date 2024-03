Chiuso dai Carabinieri studio dentistico che operava abusivamente privo di ogni autorizzazione sanitaria

I militari della Stazione Carabinieri di Albano Laziale e Marino, insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri antisofisticazione e sanità di Roma, hanno scoperto e chiuso a Marino uno studio dentistico privo di ogni autorizzazione sanitaria.

Acquisite alcune cartelle cliniche e sentiti alcuni pazienti, i militari hanno verificato che sarebbero state praticate, nel corso del tempo, attività cliniche da parte di personale non qualificato e non odontoiatra, anche da parte del gestore dei locali, con diploma da odontotecnico, per questo denunciato per esercizio abusivo di una professione.

Nei confronti dello studio clandestino è stata disposta ordinanza di cessazione immediata e chiusura dell’attività, elevando una sanzione amministrativa per 60mila euro. (Adnkronos Salute)