Caltanissetta, un’ordinanza per prevenire il rischio d’incendi. Ecco cosa fare

Tutte le misure necessarie per la manutenzione dei suoli agricoli, aree verdi e la prevenzione degli incendi

Con l’Ordinanza del Sindaco n° 9 del 26 marzo 2024 sono stati disposti interventi di manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi e disciplina della combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture.

In particolare entro il 15 maggio del corrente anno, tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, anche all’interno dell’abitato cittadino, sono tenuti a mantenerli sgombri da vegetazione secca e residui legnosi e hanno l’obbligo, entro la stessa data, di provvedere al decespugliamento ed alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli, nonché alla rimozione dei residui vegetali, sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti.

L’ordinanza, inoltre, ricorda che nel Comune di Caltanissetta è sempre vietato, durante tutto il corso dell’anno, procedere alla combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e puliture in loco, nelle seguenti aree del territorio:

· all’interno dell’abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara;

· all’interno dei boschi e delle aree protette;

· all’interno della fascia di rispetto dei boschi e delle aree protette di larghezza duecento metri misurata dai loro margini esterni;

· all’interno della fascia di cinquanta metri dalla rete ferroviaria, misurati in proiezione orizzontale dal piede del rilevato che funge da fondazione del binario;

Fermi restando i divieti indicati in precedenza, connessi alla zonizzazione urbanistica ed alla caratterizzazione ambientale del territorio e non alle condizioni climatiche o stagionali, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata nell’intero territorio comunale nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre dell’anno corrente.

Gli stessi proprietari, conduttori dei terreni ed esecutori materiali degli interventi di combustione dovranno accertare le previsioni meteorologiche in fase di programmazione dei lavori e le effettive condizioni al momento dell’esecuzione, prima di procedere al concreto avvio delle attività. Allo scopo si segnalano i seguenti siti istituzionali:

Dipartimento Protezione Civile nazionale – www.protezionecivile.gov.it

Dipartimento Regionale Protezione Civile – www.protezionecivilesicilia.it/it/

Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano – www.sias.regione.sicilia.it

Servizio Meteorologico Aeronautica Militare – www.meteoam.it

La combustione dei residui vegetali, come da normativa, è ammessa soltanto per i materiali provenienti dal fondo ove è svolta l’attività, nella misura non superiore a tre METRI STERI al giorno per ogni ettaro di terreno, in piccoli cumuli, lontano da case abitate e da reti di distribuzione di energia elettrica e gas, avendo cura di prevedere il necessario per l’eventuale spegnimento urgente del fuoco (estintori, punti acqua etc.). Non è ammessa la combustione di residui vegetali provenienti da altri fondi, ancorché vicini o contigui, anche se in totale siano di quantità minori del volume massimo indicato.

Il Comune di Caltanissetta, inoltre, invita chiunque si accorga di incendi in corso, anche se nella fase iniziale, a segnalarli ai numeri 115 dei Vigili del Fuoco, 1515 del Corpo Forestale e 0934/74.0.00 – 0934/56.50.45 (fax 0934/21743) del Comando Polizia Municipale.

Clicca qui per leggere l’intera Ordinanza del Sindaco n° 9 del 26 marzo 2024