Caltanissetta: torna il marciapiede in via C.Genovese. Frangiamone: “riqualificata l’arteria protagonista del Cristo Nero”

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via Camillo Genovese, la vecchia strada dedicata al nobile storico e letterato nisseno, in adiacenza alla quale si svolgeva l’antico mercato ittico della città. Un altro importante tassello fondamentale per la riqualificazione e la rigenerazione del centro storico che segue il precedente intervento di rifacimento del fondo stradale quando fu sostituito l’asfalto, che per decenni aveva ricoperto il vecchio selciato stradale, con un più adeguato sistema di pavimentazione a ciotoli e quadroni in pietra lavica.

“E’ per me una grande soddisfazione – ha commentato l’assessore Marcello Frangiamone – completare un’attività che avevamo avviato negli anni precedenti e che consentirà di riqualificare pienamente questa importante arteria stradale del centro storico protagonista del Cristo Nero una delle più importanti manifestazioni religiose della nostra tradizione pasquale.”