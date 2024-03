Caltanissetta: Messa interforze in preparazione alla Santa Pasqua

Nella mattina di lunedì 25 marzo, presso la Cattedrale Santa Maria La Nova di Caltanissetta, si è svolta una Messa in preparazione alla Santa Pasqua rivolta alle donne e agli uomini in servizio e in congedo delle Forze Armate e di Polizia della provincia di Caltanissetta. Alla Santa Messa, presieduta da S.E. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, e concelebrata dai Cappellani Militari regionali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dal Cappellano della Polizia di Stato della Provincia di Caltanissetta, hanno presenziato S.E. il Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia, il Sindaco, arch. Roberto Gambino, il Presidente della Corte di Appello f.f., Dott. Giuseppe Milisenda Giambertoni, il Procuratore Generale di Caltanissetta, Dott. Fabio D’Anna, il Presidente del Tribunale di Caltanissetta, Dott. Cesare Zucchetto, il Procuratore della Repubblica di Gela f.f., Dott.ssa Lucia Musti e il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Caltanissetta, Dott. Santi Roberto Condorelli, in rappresentanza del Procuratore Distrettuale, Dott. Salvatore De Luca.

Si è trattato di un importante momento di raccoglimento, nel corso del quale il Vescovo, nel rivolgere il proprio saluto a tutti gli intervenuti, ha sottolineato la necessità di anteporre la virtù dell’umiltà all’incessante e spasmodica ricerca dell’“apparire”.

Al termine della funzione religiosa, S.E. il Prefetto, nel formulare al Vescovo a nome di tutte le Forze Armate e di Polizia presenti l’augurio si una serena Pasqua, ha ribadito, ancora una volta, l’esigenza di adempiere al proprio dovere in favore della comunità con responsabilità e unione di intenti, nell’esclusivo interesse del bene comune.