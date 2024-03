Caltanissetta, la processione del Signore della Città e la devozione al “Cristo Nero”

Il venerdì Santo, per i Cristiani, è il giorno del dolore, dell’attesa e del lutto.

E’ il simbolo della morte che, soltanto nella giornata di domenica, si trasformerà in resurrezione e vita.

Il venerdì Santo, per Caltanissetta, è il giorno in cui si amplia il fervore religioso e del Signore della Città, co-patrono cittadino e destinatario di preghiere, ex voto e richieste di intercessioni.

Il simulacro con il “Cristo Nero”, il crocifisso ritrovato dai fogliamari in una grotta nelle campagne di periferia, esce dal Santuario che si trova nel quartiere San Francesco e percorre le vie della città.

A sorreggere il Crocifisso nel suo baldacchino dorato ci sono i Fogliamari che, con i piedi scalzi e le spalle robuste, intonano le loro “ladate”.

Ad accompagnarlo il Clero, presieduto da S.E. il Vescovo Mons. Mario Russotto, la Real Maestranza e il suo Capitano Edoardo Cammarata, diverse associazioni, gruppi religiosi e i fedeli.

Attorno a tutto il tragitto la folla abbraccia, con Passione e silenziosa preghiera, questa processione che, al tempo stesso, commuove e conforta.

La processione uscirà dalla chiesa alle ore 20.00 e percorrerà: via Signore della Città, viale Amedeo, via Roma, via Mauro Tumminelli, via Paolo Emiliani Giudici, corso Vittorio Emanuele, via Re D’Italia, corso Umberto I, via Camillo Genovese, via Roma, viale Amedeo con arrivo al Santuario “Signore della Città” dove S.E. il Vescovo Mons. Mario Russotto impartirà a tutti i presenti la solenne benedizione.

“La Settimana Santa è un patrimonio della città – ha concluso il Sindaco Gambino -. Tutti ne siamo custodi e detentori, tutti contribuiamo, con le nostre azioni, con il nostro comportamento, a valorizzarla: non sprechiamo quest’opportunità” e conclude invitando la cittadinanza a partecipare numerosa.



Per chi non potesse partecipare fisicamente alla Settimana Santa di Caltanissetta potrà ugualmente seguire in diretta le processioni o guardare quelle già svolte attraverso la Pagina Facebook del “Il Fatto Nisseno” (https://www.facebook.com/ilFattoNisseno)