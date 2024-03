Caltanissetta, Futura pronta a scendere in campo per la competizione elettorale

L’associazione politica Futura- Costruiamo insieme la città, in questi mesi ha incontrato i cittadini per discutere di tematiche importanti per la città quali la riqualificazione del Centro Storico, la sfida della ripartenza economica della città in un contesto di relazioni virtuose con altre città, le nuove frontiere del turismo nell’area centrale della Sicilia, il diritto di restare nella propria terra, il randagismo, la democrazia partecipata come metodo politico -amministrativo.

Alla luce della ampia partecipazione in termini di presenza dei cittadini e di livello dei contenuti provenienti dalla società civile, l’associazione Futura intende essere presente nella prossima competizione elettorale e desidera aggregare a sè tutte le donne e gli uomini di buona volontà che si ritrovano a condividere alcuni punti saldi quali: il metodo della democrazia partecipata, il rispetto della persona e l’inclusività, l’attenzione alle fasce deboli della popolazione, la tutela dell’ambiente e la sostenibilità, la valorizzazione delle risorse del territorio e la valorizzazione delle relazioni con le altre realtà territoriali con le quali costruire progetti di sviluppo omogenei.

La città ha risposto con interesse e partecipazione, palesando un nuovo volto, quello della ripartenza. Futura invita, dunque, le realtà politiche, civiche ed associazionistiche che condividono gli stessi presupposti a condividere la responsabilità politica e progettuale che riguarderà il nostro futuro per i prossimi cinque anni.

Nella foto: Armando Turturici, Paola Sanfilippo e Cristiano Curatolo, componenti del coordinamento di “Futura – costruiamo insieme la città”