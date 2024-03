Caltanissetta, Edoardo Cammarata guida la Real Maestranza nella processione del Mercoledì Santo

Questa mattina, mercoledì 27 marzo 2024 la Real Maestranza con le sue 10 categorie artigiane e il suo Capitano Edoardo Cammarata sarà la protagonista dei riti della Settimana Santa di Caltanissetta.

Quella della Real Maestranza è una tradizione antica e solenne.

E’ stato il Re Ferdinando di Borbone, in visita a Caltanissetta nel 1806, a rinominare la processione nissena della “Maestranza” in “Real Maestranza”. E da allora le 10 categorie di Mastri, “armati di candele di pace”, hanno accolto con grande serietà questa “promozione” cercando di esserne sempre degni.

Dal 1978 a oggi il Capitano ha svolto il ruolo di Portabandiera (1983 e 2001), Alabardiere (1992 quando fu capitano Giuseppe Gambino), Scudiero (nel 2022 con il capitano Leonardo Petrantoni e 2021 con il Capitano Gioacchino Ricotta) e per ben 4 volte Portabaldacchino.

Il primo appuntamento sarà già alle ore 08.00 quando la categoria dei Barbieri – Acconciatori con le cariche capitanali, i cerimonieri e la banda musicale si incontrerà nella chiesa Santa Croce (Badia).

Per questo 2024 il Portabandiera eletto è Vincenzo Culmone, l’Alabardiere Edoardo Balbo, lo Scudiero Vincenzo Alaimo, l’Alfiere Maggiore Fabrizio Giarratana e il Portabandiera storica Franco Liuzzo.

A poche decine di metri di distanza, in Corso Umberto, li attenderanno Idraulici – Lattonieri, Panificatori-Pasticcieri e Cuochi, Fabbri, Calzolai-Pellettieri e Tappezzieri, Carpentieri e Ferraioli, Falegnami ed Ebanisti, Marmisti, Muratori, Pittori e Decoratori. Sono i “maestri” delle altre 9 categorie che parteciperanno alla processione.

Insieme si sposteranno, in pullman, davanti alla casa del Capitano della Real Maestranza, in via Don Minzoni.

Per le 09.30 è prevista la partenza di tutto il corteo che, solenne e fiero, scenderà fino a Palazzo del Carmine dove, alle 10.00, sarà ad attenderli il Sindaco Roberto Gambino per la tradizionale “consegna delle chiavi della città”.

Da lì la Real Maestranza, accompagnata dalle Autorità cittadine andrà nella chiesa di Sant’Agata dove Don Michele Quattrocchi, assistente spirituale della Real Maestranza, consegnerà il Crocifisso velato.

Alle 11.00 la processione uscirà da Sant’Agata (dal Cortile del Bastione che si trova sul retro della chiesa) per raggiungere la Cattedrale dove, oltre alla benedizione, avverrà il tradizionale cambio di guanti, papillon e calze.

Alle 11.30, per l’adorazione eucaristica, sarà presente il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta S.E. Mons. Mario Russotto.

Alle 12.00 il corteo, composto dal Capitano, dal Clero, dalla Real Maestranza e dalle Autorità Cittadine uscirà dalla Cattedrale Santa Maria La Nova per attraversare le vie della città con le campane che suoneranno a festa per simboleggiare la Resurrezione di Cristo.

Il percorso previsto è Corso Umberto, via Redentore, via Maddalena Calafato, viale Conte Testasecca, Corso Vittorio Emanuele e il rientro nella Cattedrale.

Al fianco del Capitano sarà presente la moglie Annunziata Lombardo, affettuosamente chiamata dal marito con il vezzeggiativo “Nunù”.

“Quando sono entrato a far parte di questo mondo, nel 1978, non sognavo di poter diventare un giorno Capitano ma ero sempre pronto e disponibile a svolgere, con onore e responsabilità, le mansioni che mi venivano di volta in volta affidate” ha raccontato Edoardo Cammarata. E, adesso, è arrivato il momento in cui dimostrerà di essere all’altezza delle aspettative della sua categoria, di quei barbieri e acconciatori che lo hanno scelto come Capitano.

Per tutti coloro i quali non potranno vedere di presenza le Processioni e Rappresentazioni Sacre di Caltanissetta potranno seguirle in diretta attraverso la pagina Facebook de “Il Fatto Nisseno”.