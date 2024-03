Caltanissetta, Aiello: “Sui rifiuti il Comune premi i cittadini virtuosi e punisca i furbetti”

“Il 76% dei cittadini controllati non conferiscono i rifiuti correttamente, quindi 3 su 4 non effettuano la raccolta differenziata: un fallimento dell’Amministrazione Gambino anche sul fronte della tutela ambientale e dell’annessa gestione economica” – lo dichiara il Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, che così interviene nella qualità di Presidente della III Commissione Ambiente a seguito dei dati resi noti dalla Dusty relativi ai controlli sui rifiuti effettuati dalla Polizia municipale dal 26/02/2024 al 02/03/2024.

“Conferimenti irregolari ed evasione della TARI penalizzano i cittadini virtuosi, pertanto il Comune – suggerisce il Presidente Oscar Aiello – dovrebbe da un lato premiare ed incentivare chi si impegna a conferire regolarmente i rifiuti, e dall’altro lato dovrebbe punire i furbetti e chi non effettua la raccolta differenziata per mera “lagnusia”.

“La corretta gestione ambientale dei rifiuti urbani ed il relativo recupero di materiali finalizzato al riciclaggio – afferma il Consigliere Aiello – dovrebbero costituire un obiettivo dell’Amministrazione Comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti per il raggiungimento degli obiettivi sulla raccolta differenziata. A seguito del report negativo emesso dagli agenti della Polizia municipale sarebbe pertanto opportuno – conclude Oscar Aiello – che il Comune organizzasse delle manifestazioni e/o incontri di sensibilizzazione nei vari quartieri di Caltanissetta, in modo da informare, istruire ed aiutare i cittadini a comprendere bene le modalità e l’importanza di un corretto conferimento dei rifiuti”.

Il Consigliere Aiello, esercitando la funzione ispettiva, ha presentato un’Interrogazione al Sindaco per conoscere:

Cosa ha fatto e/o cosa intende fare per porre rimedio all’accertata grave irregolarità nel conferimento dei rifiuti; L’attuale percentuale di raccolta differenziata e se gli obiettivi previsti sono stati raggiunti; Cosa ha fatto e/o cosa intende fare per ridurre l’evasione, consentendo una significativa riduzione della TARI per i cittadini virtuosi che oggi, loro malgrado, sostengono l’onere complessivo della spesa; I provvedimenti in essere ed in programma per ridurre in particolare il volume dei rifiuti abbandonati e la pulizia delle strade cittadine.