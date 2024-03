Caltanissetta, a San Pietro in scena “Via Crucis via Lucis” di Carlo Tedeschi

Si svolgerà questa sera, sabato 23 marzo 2024, l’emozionante interpretazione teatrale che racconta la passione di Cristo attraverso gli occhi e il pensiero di Giovanni, il discepolo amato da Gesù.

Una drammatizzazione, con la regia di Carlo Tedeschi, unica nel suo genere e che nella città di Caltanissetta sarà messa in scena nella chiesa di San Pietro.

L’dea di “Via Crucis via Lucis” è nata nel periodo Pasquale del 2012 per una richiesta di Padre Luciano Catalano della parrocchia di Santi Apostoli Pietro e Paolo di Bagheria.

A mettere in contatto il parroco bagherese con il regista ligure è stato S.E. Mons. Mario Russotto che aveva già conosciuto il drammaturgo attraverso le iniziative e l’attività dell’Associazione Dare e Fondazione Leo Amici.

Carlo Tedeschi, nella sua carriera artistica, ha scritto e messo in scena almeno una ventina di spettacoli, non tutte afferenti al teatro sacro ma sempre vocati ai valori positivi di altruismo, solidarietà e amore.

E’ suo anche “Chiara di Dio”, musical molto apprezzato che ha fatto tappa anche a Caltanissetta.

“Via Crucis Via Lucis” non è da meno e, per il suo forte impatto emotivo e la rievocazione della passione di Cristo sono state organizzate ben due tournee che, nello stesso periodo pasquale, stanno portando in scena lo spettacolo in Italia (a cura dell’Accademia di Rimini) e in Sicilia (a cura della compagnia RDL “Ragazzi del Lago”).











In scena 15 attori, per circa un’ora, racconteranno la passione di Cristo. Non si tratta del primo spettacolo sacro rappresentato nella parrocchia di San Pietro di Caltanissetta. Questa, infatti, è una scelta consapevole che il parroco Don Rino dello Spedale Alongi promuove per poter proporre ai fedeli un differente linguaggio ma sempre coinvolgente e appassionante proprio come quello trasmesso dalla parola di Dio.

“Non si tratterà di un semplice spettacolo teatrale ma di un momento importante di preparazione del fedele alla morte e resurrezione di Cristo – ha concluso il parroco-. E io invito tutta la cittadinanza a partecipare”.

A seguire una breve anticipazione a “Via Crucis via Lucis” con Drammatizzazione, regia e commenti curati da Carlo Tedeschi.

Riprese televisive effettuate durante la rappresentazione nella GROTTA di SAN MICHELE ARCANGELO – Santuario di Monte Sant’Angelo. Interpretato dagli artisti RDL formati da Carlo Tedeschi e dai giovani allievi dell’Accademia della “Casa dell’Arte” (Fondazione Leo Amici) di Mattinata (FG) Prodotto da Associazione Dare – Promosso da Fondazione Leo Amici

Lo spettacolo di questa sera, con inizio dalle ore 19.00, sarà messo in scena a san Pietro con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.