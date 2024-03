Caltanissetta a Europassione. Concorso fotografico nazionale con gli scatti più belli della Settimana Santa: come partecipare

Caltanissetta è stata inclusa tra le mete protagoniste del 1^ Concorso Fotografico Nazionale “I Riti della Settimana Santa” promosso dal Consiglio Nazionale di Europassione per l’Italia allo scopo di promuovere e incentivare la conoscenza delle Sacre Rappresentazioni,

L’obiettivo è avvicinare alle manifestazioni fotoamatori professionisti e non che sappiano catturare momenti suggestivi così da rendere ancor più attrattive le scene che abitano i nostri riti. Grazie alla fotografia digitale, con la rete e i social network, la partecipazione al concorso è resa molto più semplice per cui ci attendiamo una adesione estesa a tutto il territorio nazionale.

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori e fotografi professionisti di qualsiasi nazionalità e qualsiasi età. I minorenni dovranno presentare opportuna autorizzazione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Si potrà partecipare inviando il materiale fotografico dal 2 aprile al 2 maggio 2024 .

Ogni autore può partecipare con un massimo di 5 opere. Le fotografie dovranno essere presentate in formato digitale, a colori o in bianco e nero. Le fotografie, se rettangolari, dovranno avere una dimensione minima di 3500×2336 pixel con una risoluzione di 300 DPI; se quadrate dovranno avere una dimensione minima di 3500×3500 con una risoluzione di 300 DPI. Sono ammessi i normali interventi di postproduzione; non sono ammessi fotomontaggi e pesanti interventi di fotoritocco. I formati di file ammessi sono JPEG o TIFF. Le immagini non dovranno recare nessun marchio, nessuna scritta, nessuna firma in filigrana o in sovrimpressione e nessun altro segno di riconoscimento dell’autore.

Il materiale raccolto sarà vagliato da figure qualificate e probabilmente contribuirà a realizzare un foto-libro che racconterà nel tempo quanto realizzato nelle sacre rappresentazioni del 2024.

“Ci si augura che l’esperienza continui anche nei prossimi anni così da coinvolgere anche quei nostri sodalizi che in questo anno non realizzano, da calendario, la manifestazione” ha dichiarato l’organizzazione.

Sono messi in palio dei premi per i primi classificati ai quali si aggiungerà la menzione d’onore. La giuria si riunirà a partire dal 1° giugno 2024 e produrrà le proprie deliberazioni entro il 30 giugno 2024. Gli esiti del concorso verranno comunicati esclusivamente a mezzo e-mail a tutti i partecipanti entro il 15 luglio 2024.

Primo premio € 300,00 – Secondo premio € 200,00 – Terzo premio € 100,00 – Menzioni d’onore della giuria

Le fotografie selezionate dalla giuria potranno confluire in una mostra che verrà allestita in data e luogo successivamente individuate.

La mostra potrà proseguire in forma itinerante presso le Associazioni facenti parte di Europassione per l’Italia, in tempi e luoghi che verranno comunicati a mezzo e-mail e a mezzo stampa.

Con le fotografie ammesse al concorso l’organizzazione intende realizzare un libro che sarà prenotabile presso le sedi della mostra oppure ordinabile tramite le librerie on line.

Tutte le foto inviate al concorso contribuiranno alla creazione di un archivio fotografico che sarà custodito da EUROPASSIONE PER L’ITALIA e sarà messo a disposizione delle Associazioni, di enti no-profit e istituzioni esclusivamente per scopi promozionali, turistici e istituzionali.

Leggi il regolamento completo su https://www.europassioneitalia.com/corso-fotografico-nazionale-sui-riti-della-settimana-santa/